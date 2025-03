Baerbock fordert vor Klimadialog mehr Anstrengungen

Berlin: In der Hauptstadt kommen heute Diplomaten aus aller Welt zum Petersberger Klimadialog zusammen. Bei dem wird die UN-Weltklimakonferenz im November in Brasilien vorbereitet. Im Mittelpunkt des zweitägigen Treffens wird etwa die Frage stehen, wie der internationale Klimaschutz ohne den Beitrag der USA aussehen kann, die unter Präsident Trump erneut aus dem Pariser Klimaabkommen ausgestiegen sind. Bundesaußenministerin Baerbock betonte vorab noch einmal, wie wichtig zusätzliche Anstrengungen im Kampf gegen die Erderwärmung seien. Weniger Klimaschutz bedeute in Zukunft auch deutlich weniger Wirtschaftswachstum.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.03.2025 09:00 Uhr