Baerbock fordert von Putin Rückkehr verschleppter ukrainischer Kinder

Kiew: Bundesaußenministerin Baerbock hat den russischen Präsidenten Putin aufgefordert, verschleppte ukrainische Kinder in ihre Heimat zurück zu lassen. Bei einem Besuch in Kiew sagte Baerbock, ihre Rückkehr sei der erste Schritt zum Frieden. Nach Kiewer Angaben hat Moskau insgesamt rund 20.000 ukrainische Kinder aus frontnahen Gebieten auf die Krim und nach Russland gebracht. Mehrere Hundert konnten inzwischen wieder zurückkehren. Baerbock traf in Kiew ihren ukrainischen Kollegen Kuleba. Dabei kündigte sie eine Wiederaufbaukonferenz für das kommende Jahr an. Gleichzeitig sicherte sie dem Land anderthalb Jahre nach Beginn des russischen Angriffskriegs auch weiterhin die Unterstützung Deutschlands zu. Eine Zusage zur Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern gab Baerbock Kuleba nicht, was dieser nicht akzeptieren wollte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.09.2023 22:45 Uhr