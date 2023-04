Baerbock fordert von China Vermittlung im Ukraine-Krieg

Meldungsarchiv - 14.04.2023 09:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Peking: Bundesaußenministerin Baerbock hat China aufgefordert, im Ukraine-Krieg zu vermitteln. Bei einer Pressekonferenz in Peking sagte Baerbock, kein anderes Land habe mehr Einfluss auf Russland als China. Das habe der Besuch von Präsident Xi in Moskau gezeigt. Baerbock verwies auch auf die Verantwortung Chinas als ständiges Mitglied des Weltsicherheitsrats. Sie frage sich, warum China diese Position nicht für einen Rückzugs-Appell an den russischen Präsidenten Putin nutze. Baerbock erinnerte daran, dass Peking erst kürzlich erfolgreich zwischen den verfeindeten Staaten Iran und Saudi-Arabien vermittelt hat. Der chinesische Außenminister Qin Gang sagte, auch sein Land wolle einen Friedensschluss und werde nicht weiter Öl ins Feuer gießen.

