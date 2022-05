Baerbock fordert von China Aufklärung über Unterdrückung muslimischer Uiguren

Berlin: Außenministerin Baerbock fordert von China Aufklärung über Menschenrechtsverletzungen gegen die Minderheit der muslimischen Uiguren. Hintergrund sind aktuelle Enthüllungen, an denen auch der BR beteiligt war. Baerbock sprach nach einer einstündigen Videokonferenz mit dem chinesischen Außenminister Wang Yi von schockierenden Berichten. Die Vorwürfe müssten transparent aufgeklärt werden. Die veröffentlichten Berichte zeigen unter anderem Fotos aus chinesischen Internierungslagern und mögliche Folter. Derzeit hält sich die UN-Menschenrechtskommissarin Bachelet in China auf, geplant ist auch ein Besuch der Region Xinjiang im äußersten Westen des Landes. Menschenrechtsorganisationen werfen der Regierung in Peking vor, dort mehr als eine Million Uiguren und andere muslimische Minderheiten in sogenannten Umerziehungslagern interniert zu haben.

