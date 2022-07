Baerbock fordert Verdoppelung der Klimaschutzanstrengungen

Berlin: In der Bundeshauptstadt hat das Vorbereitungstreffen für die nächste Weltklimakonferenz im November begonnen. Vertreter aus etwa 40 Staaten werden dazu in Berlin erwartet. Außenministerin Baerbock sagte zur Eröffnung, die Anstrengungen im Kampf gegen die Klimakrise müssten jetzt verdoppelt werden. Es gehe nicht mehr um 20 oder 30 Jahre, sondern um die nächsten zehn Jahre. Inselstaaten wie Palau drohe der Untergang. Die Klimakrise sei die ernsteste Bedrohung der internationalen Sicherheit unserer Zeit, so Baerbock. Vor Beginn hatten Klima-Aktivisten die Bundesregierung harsch kritisiert. Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg hätten das Thema Klimakrise zu stark in den Hintergrund gedrängt, sagte Fridays-for-Future-Sprecherin Kastrup. Deutschland müsse nun mit verschärften Klimazielen die Messlatte hochlegen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.07.2022 09:00 Uhr