Baerbock fordert Sondertriubunal für die Ukraine

Nachfolgeregelung für Lambrecht: Union übt scharfe Kritik an Kanzler Scholz

Berlin: Nach dem Rücktritt von Verteidigungsministerin Lambrecht hat die Union scharfe Kritik an Kanzler Scholz geübt. Der Bild-Zeitung sagte CDU-Verteidigungsexperte Wadephul, Scholz agiere wie ein Regionalpolitiker. Die internationale Lage verlange ein funktionierendes Ministerium. CSU-Generalsekretär Huber warf Scholz Dilettantismus vor. Auch nach einer dreitägigen Rücktrittshängepartie präsentiere Scholz keinen Nachfolger. Arbeitsminister Heil kündigte in der ARD-Sendung "Hart aber fair" an, der Kanzler werde die Personalie morgen bekannt geben. Jeder könne sich darauf verlassen, dass die Bundesregierung in diesem Politikfeld handlungsfähig sei. Man befinde sich in einer dramatischen internationalen Situation und die Truppe habe das Recht, Orientierung zu bekommen. Nach ARD-Informationen kommen Heil und SPD-Chef Klingbeil nicht für den Posten infrage. Als wahrscheinlichste Variante gelten die Wehrbeauftragte Högl oder eine andere Kandidatin.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.01.2023 22:45 Uhr