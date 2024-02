Baerbock fordert Schutz von Zivilisten im Gazastreifen

Berlin: Der Außenminister der palästinensischen Autonomiebehörde, Al-Maliki, ist derzeit zu Besuch in Berlin. Zentrales Thema der Gespräche war die bevorstehende israelische Offensive in Rafah. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz nannte Außenministerin Baerbock die Lage der Zivilbevölkerung im Gazastreifen katastrophal. Sie verwies aber auch darauf, dass sich noch immer mehr als 100 Geiseln in der Hand der Hamas befinden. Man dürfe sich nicht auf das Drehbuch des Terrors einlassen, wenn die Hamas die Zivilbevölkerung als Schutzschilde benutzt. Deshalb müsse Israel in Rafah für sichere Korridore sorgen. Dieser Forderung schloß sich Al-Maliki an. Es müsse alles zum Schutz der Zivilisten getan werden. Auch sei die Autonomiebehörde für die Freilassung aller Geiseln eingetreten. Außenministerin Baerbock reist morgen erneut zu Gesprächen nach Israel.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.02.2024 13:00 Uhr