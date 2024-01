Baerbock fordert Israel zum Einhalten von "Regeln" in Gaza auf

Nairobi: Außenministerin Baerbock hat Israel zur Zurückhaltung beim Krieg im Gazastreifen aufgefordert. Auch beim Recht auf Selbstverteidigung gebe es Regeln und auch beim Kampf gegen Terroristen gelte das humanitäre Völkerrecht, sagte die Grünenpolitikerin am Rande ihrer Ostafrikareise. Viele hunderttausende Menschen hätten im Süden des Gazastreifens Schutz gesucht, sie könnten sich nicht einfach in Luft auflösen. Außerdem verlangte sie, dass Israel mehr humanitäre Hilfe zulässt. Baerbock sagte, sie sei äußerst besorgt über die Lage der Menschen in Chan Junis. Die südlich gelegene Stadt ist seit Wochen Zentrum der Kämpfe zwischen israelischer Armee und der Hamas.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.01.2024 23:00 Uhr