Baerbock fordert internationale Beobachter in Bergkarabach

Berlin: Außenministerin Baerbock hat Aserbaidschan aufgefordert, internationale Beobachter in die Region Bergkarabach zu lassen. Baerbock sagte, niemand wisse wirklich, wie es den Menschen dort ergehe und was sie durchmachen müssten. Deshalb arbeiteten Deutschland und seine Partnerländer daran, Beobachter nach Bergkarabach zu schicken. Vor der deutschen Außenministerin hatte auch schon ihr US-Kollege Blinken an Aserbaidschan appelliert, es möge eine Beobachtermission zulassen. Aserbaidschan hatte vergangene Woche die vor allem von Armeniern besiedelte Region auf aserbaidschanischem Staatsgebiet angegriffen und militärisch unter Kontrolle gebracht. Nach Regierungsangaben ließen dabei 192 aserbaidschanische Soldaten ihr Leben. Die armenische Seite hatte 213 Tote gemeldet. Aktuell heißt es, ein Viertel der Bevölkerung habe Bergkarabach schon verlassen und sei nach Armenien geflüchtet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.09.2023 10:45 Uhr