Baerbock fordert in Griechenland Aufklärung von Pushbacks von Flüchtlingen

Athen: Bundesaußenministerin Baerbock hat dazu aufgerufen, die neuen Vorwürfe gegen die EU-Grenzschutzagentur Frontex konsequent aufzuklären. Bei einem Besuch des Frontex-Büros in Griechenland sagte Baerbock, man wisse mittlerweile, dass es mehrere Fälle von "Pushbacks" gegegen habe. Das Zurückdrängen von Flüchtlingen sei mit europäischem Recht nicht vereinbar. Auch an den europäischen Außengrenzen müssen müssten die Menschenrechte rund um die Uhr eingehalten werden. - Die Ministerin erinnerte in Athen auch an die Opfer der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg. Die Forderung Griechenlands nach Entschädigungszahlungen für das erlittene Leid wies sie zurück. Morgen sind Beratungen Baerbocks mit der griechischen Regierung geplant.

