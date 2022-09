Baerbock fordert im Sicherheitsrat Ende des Ukraine-Krieges

Nachrichtenarchiv - 22.09.2022 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Bundesaußenministerin Baerbock hat Russland im UN-Sicherheitsrat aufgerufen, den Angriffskrieg gegen die Ukraine umgehend zu beenden. In ihrer ersten Rede vor dem Gremium sagte sie an die Adresse Moskaus gewandt wörtlich: "Das ist ein Krieg, den Sie nicht gewinnen werden, also beenden Sie den Krieg." Moskau solle aufhören, die eigenen Bürger in den Tod zu schicken. Zur jüngsten Teilmobilmachung in Russland sagte Baerbock, diese Ankündigung habe endgültig klar gemacht, dass Russland keine sogenannte Spezialoperation in der Ukraine führe, sondern einen Aggressionskrieg. US-Außenminister Blinken hatte zuvor gefordert, dass die Verantwortlichen für Kriegsverbrechen bestraft werden. Frankreich, Mexiko, Norwegen, Albanien und Irland verlangten eine lückenlose Aufklärung von Kriegsverbrechen in der Ukraine.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.09.2022 20:00 Uhr