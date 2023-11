Baerbock fordert humanitäre Feuerpausen für Gaza

Brüssel: Außenministerin Baerbock hat sich für humanitäre Feuerpausen im Gazastreifen ausgesprochen. Die Lage in der Region sei zum Zerreißen, so Baerbock. Forderungen nach einem sofortigen Waffenstillstand oder einer längeren Kampfpause lehnt Baerbock zum jetzigen Zeitpunkt ab. Sie sagte wörtlich: "Die bittere Realität ist, dass wir nur in kleinsten Schritten vorankommen." Kurze Feuerpausen brauche es, um humanitäre Hilfe für Zivilisten zu ermöglichen. Vor allem für die vielen Kinder, die in den Trümmern ihrer Häuser sitzen, weil ihre Eltern unter dem Schutt verschüttet sind, sei das nun wichtig, erklärte die Grünen-Politikerin. Unterdessen halten sich nach Angaben des Auswärtigen Amtes in den Palästinenser-Gebieten Gazastreifen und Westjordanland noch knapp 400 Deutsche auf. Mehr als 290 deutsche Staatsangehörige einschließlich ihrer Familienmitglieder hätten bisher aus dem umkämpften Gazastreifen ausreisen können.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.11.2023 13:45 Uhr