Baerbock fordert Freiheit für Geiseln der Hamas

Kairo: Bundesaußenministerin Baerbock hat mit dem ägyptischen Außenminister Schukri und dem Generalsekretär der Arabischen Liga, Abul Gheit über die Krise im Nahen Osten gesprochen. Dabei forderte sie, dass die Hamas ihre Geiseln unverzüglich freilässt. Es handele sich um "unschuldige Menschen", so die Ministerin. Nach Baerbocks Worten sind unter den etwa 150 von der Hamas Verschleppten im Gazastreifen acht Bundesbürger - die meisten von ihnen Doppelstaatler. Gleichzeitig sprach sich die Außenministerin dafür aus, den Zivilisten im abgeriegelten Gazastreifen so schnell wie möglich zu helfen. Den Menschen dort fehle es an allem, so Baerbock. Sie sei nonstop mit den Vereinten Nationen und anderen Partnern im Gespräch, wie humanitäre Hilfe organisiert werden könne - beispielsweise von Ägypten aus über den Grenzübergang Rafah. Die EU-Kommission hat am Nachmittag angekündigt, ihre Hilfe für die Bevölkerung im Gazastreifen um 50 Millionen Euro aufzustocken.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.10.2023 22:00 Uhr