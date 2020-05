Baerbock fordert Fokus auf Pflegeheime und Kitas in der Corona-Krise

Nachrichtenarchiv - 02.05.2020 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Grünen-Chefin Baerbock hat in der Corona-Krise mehr soziale und medizinische Unterstützung für Pflegebedürftige und Familien gefordert. Auf dem ersten digitalen Parteitag der Grünen verlangte sie, Besuche in Pflegeheimen und den Betrieb von Kitas schnell wieder zu ermöglichen. Dafür brauche es Schutzausrüstungen, Tests, Begleitforschung und die geplante Corona-App, mit der riskante Kontakte verfolgt werden können, so Baerbock. Sie warb erneut für ein Corona-Elterngeld. Dies solle Müttern und Vätern einen Lohnausgleich sichern, wenn sie wegen der Kinderbetreuung weniger arbeiten könnten. Baerbock verlangte außerdem, Konjunkturprogramme für die Wirtschaft mit einem sozial-ökologischen Wandel zu verbinden. Die Grünen fordern ein 100 Milliarden-Euro-Sofortprogramm, um Gesellschaft und Wirtschaft wieder hochzufahren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.05.2020 19:00 Uhr