Baerbock fordert ehrgeiziges Programm zur Emissionssenkung

Das Wetter in Bayern: In der Nacht bewölkt oder trüb, später Regen, Tiefstwerte 7 bis 2 Grad

Das Wetter in Bayern: Nur noch einzelne Schauer, von Westen her klare Abschnitte. In der Nacht gebietsweise Nebel. Zum Morgen hin im Westen Frankens neuer Regen. Tiefstwerte 7 bis 2 Grad. Die Aussichten bis Samstag: oft bewölkt und gebietsweise etwas Regen, am Samstag von der Rhön bis zum Bayerischen Wald mitunter auch Schneeregen oder Schnee möglich. Höchstwerte 6 bis 13 Grad, am Samstag nur noch minus 1 bis plus 8 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.11.2022 17:00 Uhr