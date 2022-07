Baerbock fordert bei Japan-Besuch Welt ohne Atomwaffen

Nagasaki: Bei ihrem Antrittsbesuch in Japan hat sich Bundesaußenministerin Baerbock für die Abschaffung von Atomwaffen ausgesprochen. Nagasaki und Hiroshima stünden für absolute Vernichtung und Krieg, sagte Baerbock. Auch wenn gerade in jüngster Zeit die Zahl der Atomwaffen weltweit eher zu- als abgenommen habe, sei es für die Bundesregierung wichtig, sich weiterhin für Frieden und eine Welt ohne Atomwaffen stark zu machen. Sie nannte unter anderem den sogenannten Nichtverbreitungsvertrag, bei dem aktiv an nuklearen Abrüstungssschritten gearbeitet werde, auch wenn das, wie Baerbock einräumte, in der derzeitigen Weltlage alles andere als einfach sei. Bei ihrem Besuch legte sie einen Kranz am Museum zum Gedenken an die US-Atombombenabwürfe von 1945 nieder. Damals wurden allein in Nagasaki 70.000 Menschen unmittelbar durch die Explosion getötet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.07.2022 14:00 Uhr