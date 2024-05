Baerbock fordert anlässlich 20 Jahre EU-Osterweiterung sicherheitspolitische Reform

Slubice: Außenministerin Baerbock hat anlässlich des 20. Jubiläums der EU-Osterweiterung eine sicherheitspolitische Reform des Staatenbundes gefordert. Sie sagte bei einem Treffen mit ihrem polnischen Kollegen Sikorski in der Grenzstadt Slubice, Europa müsse zur Sicherheitsunion werden. Am 1. Mai 2004 war Polen der Europäischen Union beigetreten, zusammen mit den drei baltischen Staaten, Tschechien, der Slowakei, Slowenien, Ungarn sowie Malta und Zypern. In einer gemeinsamen Erklärung haben die Staatspräsidenten der baltischen Staaten geschrieben, ihre Länder hätten enormes Wirtschaftswachstum, Stabilität und Sicherheit erlebt und stünden gleichzeitig für eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte der europäischen Integration und Transformation.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.05.2024 20:00 Uhr