Baerbock fliegt in der Nacht weiter nach Australien

Abu Dhabi: Außenministerin Baerbock hat während der Panne des Regierungsflugzeugs mit ihrem Amtskollegen der Vereinigten Arabischen Emirate telefoniert. Wie es aus Delegationskreisen hieß, ging es in dem Gespräch mit Abdullah bin Zayed Al Nahyan vor allem um die Lage im Sudan, im Jemen und in Afghanistan. In einer Mitteilung bezeichnete Baerbock die Regierung der radikalislamischen Taliban als Rückkehr in die Steinzeit. Eine Normalisierung der Beziehungen schloss sie weiterhin aus. Dazu werde es auch nicht kommen, solange das Regime die Hälfte der Gesellschaft vom Arbeitsleben und von gesellschaftlicher Teilhabe ausschließe, so Baerbock weiter. Die Reise nach Australien soll in der Nacht weitergehen, wie aus Delegationskreisen bekannt wurde. Ein Testflug war bereits erfolgreich, demzufolge funktionieren die Landeklappen wieder. Die Programmpunkte für Dienstag in Canberra sind allerdings abgesagt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.08.2023 23:00 Uhr