Baerbock erwartet schnelle Aufnahme Finnlands und Schwedens in NATO

Berlin: Die NATO hat Finnland und Schweden eine zügige Aufnahme in das Militärbündnis angeboten. Bundesaußenministerin Baerbock sagte nach einem Treffen mit ihren NATO-Kolleginnen und -kollegen, es gebe Einigkeit, die beiden skandinavischen Länder mit offenen Armen zu empfangen. Sie betonte, dass die NATO dadurch gestärkt werde. Letztendlich, so Baerbock, habe Russlands Präsident Putin mit seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine bewirkt, was er eigentlich verhindern wollte, dass die NATO enger zusammen stehe denn je. Ähnlich äußerte sich NATO-Generalsekretär Stoltenberg, der wegen einer Corona-Infektion bei dem Treffen in Berlin nur online zugeschaltet war. Die finnische Regierung hat heute die offizielle Bewerbung für einen NATO-Beitritt angekündigt. In Schweden wollen die regierenden Sozialdemokraten noch heute eine entsprechende Entscheidung bekanntgeben.

