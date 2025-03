Baerbock eröffnet deutsche Botschaft in Syrien

Damaskus: In Syrien hat die deutsche Botschaft zum ersten Mal seit 2012 ihren Betrieb wieder aufgenommen. Bundesaußenministerin Baerbock eröffnete die Vertretung bei ihrem Besuch in dem Land. Geplant ist, dass zunächst nur ein kleines Team vor Ort ist. Visums- und Konsularfragen müssen weiterhin in Beirut im Libanon geklärt werden. Baerbock appellierte nach dem Sturz von Machthaber Assad auch an die Verantwortung der neuen Machthaber. Das Land zu befrieden, sei die Mammutaufgabe, vor der die syrische Regierung nun stehe. In diesem Zusammenhang verurteilte Baerbock die gezielte Tötung von Zivilisten scharf. Laut der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte sind bei jüngsten Gewaltausbrüchen mindestens 1.500 Menschen getötet worden, die meisten von ihnen Zivilisten.

