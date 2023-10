Baerbock erneuert Forderung nach Winterschutzschirm für Ukraine

Kiew: Bundesaußenministerin Baerbock hat zum Auftakt eines Treffens mit ihren EU-Amtskollegen in der ukrainischen Hauptstadt ihre Forderung nach einem Winterschutzschirm für das Land bekräftigt. Der Grünen-Politikerin zufolge gehört dazu der Ausbau der Luftverteidigung, die Lieferung von Strom-Generatoren und die Stärkung der Energieversorgung insgesamt. Man habe im letzten Winter gesehen, so Baerbock, dass der russische Präsident diesen Krieg auch führe, indem er bewusst Elektrizitätswerke angreife. Das müsse man so weit es gehe verhindern. Die Ministerin erneuerte auch das Versprechen, die Ukraine zu einem noch unbestimmten Zeitpunkt in die EU aufzunehmen. Zu dem Treffen der EU-Außenminister in Kiew sagte Baerbock, man bringe die Europäische Union dorthin, wo das Herz Europas derzeit am stärksten schlage. Bei den Gesprächen soll es um die langfristige militärische Unterstützung der Ukraine gehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.10.2023 13:00 Uhr