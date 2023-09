Baerbock erklärt Polens Sicherheit zu Deutschlands Sicherheit

Berlin: Außenministerin Baerbock hat an den deutschen Überfall auf Polen vor 84 Jahren erinnert. Mit dem Angriff begann der Zweite Weltkrieg. Bei einer Gedenkveranstaltung im Berliner Tiergarten sagte die Grünen-Politikerin, dieser Krieg sei ein Krieg gegen die Würde des Menschen gewesen - ein Krieg gegen das Menschensein. Mit Blick auf die russische Invasion in die Ukraine erklärte Baerbock, die Sicherheit Osteuropas, die Sicherheit Polens sei Deutschlands Sicherheit. Baerbock warb in ihrer Rede dafür, ein Dokumentationszentrum zur Erinnerung an die deutsch-polnische Geschichte zu errichten. Darin soll auch die brutale deutsche Besatzung im Zweiten Weltkrieg gezeigt werden. Fünf bis sechs Millionen Polen kamen damals ums Leben - das war etwa jeder Sechste.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.09.2023 01:00 Uhr