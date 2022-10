Baerbock erinnert an Warschauer Aufstand

Nachrichtenarchiv - 04.10.2022 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Warschau: Außenministerin Baerbock hat bei ihrem Besuch in Polen an die Opfer des Aufstands gegen die deutschen Besatzer im Jahr 1944 erinnert. Die Grünen-Politikerin legte in Warschau auf dem Friedhof einen Kranz nieder. Im August vor 78 Jahren hatte sich die polnische Heimatarmee gegen die Besatzer aus Nazi-Deutschland erhoben. Dabei kamen rund 16.000 aufständische Kämpfer und bis zu 200.000 Zivilisten ums Leben. Bei einem Sicherheitsforum in Warschau warnte Baerbock davor, sich von Russlands Präsident Putin auseinanderdividieren zu lassen. Sie bezeichnete es als Element der hybriden Kriegsführung, falsche Ansichten als Mehrheitsdenken in der Gesellschaft hervorzuheben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.10.2022 20:00 Uhr