Baerbock erinnert an das Leid der Polen im Zweiten Weltkrieg

Berlin: In der Hauptstadt ist an den 84. Jahrestag des deutschen Überfalls auf Polen erinnert worden. Außenministerin Baerbock sagte, von Tag eins an sei der Krieg auf Vernichtung ausgelegt gewesen. Sie erinnerte daran, dass Polen mehr als fünf Millionen Tote zu beklagen hatte - ein Fünftel seiner damaligen Bevölkerung. Deutsche Täter hätten eine Schneise der Vernichtung vom Baltikum über Belarus, die Ukraine und Russland bis nach Griechenland und darüber hinaus gezogen. Kulturstaatsministerin Roth verwies darauf, dass die Deutschen noch zu wenig über die Grausamkeit der deutschen Besatzungsherrschaft in Polen wüssten. Die Gedenkveranstaltung fand unter freiem Himmel im Berliner Tiergarten statt - dort wo das Deutsch-Polnische Haus geplant ist.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.09.2023 19:15 Uhr