Baerbock erhält "Orden wider den tierischen Ernst"

Kurzmeldung ein/ausklappen Selenskyj forciert weiter schnellen EU-Beitritt der Ukraine

Kiew: Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges strebt der ukrainische Präsident Selenskyj weiter einen schnellen Beitritt seines Landes zur EU an. Man spreche bereits wie ein Mitglied der Europäischen Union, erklärte er in einer in der Nacht verbreiteten Videobotschaft. Der Status müsse nur noch rechtlich geklärt werden. Laut Selenskyj gebe es zudem ein Verständnis darüber, die Verhandlungen über einen Anschluss der Ukraine an die Europäische Union noch in diesem Jahr zu beginnen. Von einem noch langen Weg spricht hingegen die Vizepräsidentin des Europa-Parlaments, Barley. In den ARD-"Tagesthemen" sagte sie, zwar werde man die Ukraine mit allem unterstützen, was man habe. Aber bis zur Aufnahme in die EU werde es noch eine Weile dauern. Das wisse auch Präsident Selenskyj, so die SPD-Politikerin.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.02.2023 09:00 Uhr