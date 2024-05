Baerbock droht Russland mit Konsequenzen wegen SPD-Hackerattacke

Adelaide: Knapp ein Jahr nach dem Hackerangriff auf E-Mail-Konten der SPD-Spitze sieht die Bundesregierung die Drahtzieher in Russland. Laut Außenministerin Baerbock ist nun klar, dass russische Akteure hinter der Cyberattacke stünden. Man könne den Angriff heute eindeutig der Gruppe APT 28 zuordnen, die vom russischen Militärgeheimdienst gesteuert werde, sagte Baerbock, die sich gerade zu ihrem Antrittsbesuch in Australien aufhält. Baerbock sprach von einem inakzeptablen Vorgang und kündigte Konsequenzen an. Ob bei der Attacke vor knapp einem Jahr Daten gestohlen wurden, ist noch unklar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.05.2024 12:00 Uhr