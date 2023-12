Baerbock drängt auf Fortsetzung der Feuerpause

Gaza: In den ersten Stunden nach Auslaufen der Feuerpause im Gazastreifen hat die israelische Luftwaffe zahlreiche Angriffe geflogen. Die Hamas meldet Tote und Verletzte im Norden und Süden des Küstenstreifens. Die Bomben sollen auch Flüchtlingslager getroffen haben. Zuvor war aus dem Gazastreifen auf Israel gefeuert worden. Die radikal-islamischen Al-Kuds Brigaden bekannten sich zu den Angriffen. Bundesaußenministerin Baerbock warb für eine Fortsetzung der Waffenruhe. Dies sei geboten, um alle Geiseln frei zu bekommen und das Leid der Palästinenser zu lindern, so Baerbock in Berlin. Die Feuerpause war heute morgen um 6 Uhr unserer Zeit ausgelaufen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.12.2023 11:00 Uhr