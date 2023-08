Baerbock dankt humanitären Helfern für ihren Einsatz

Berlin: Außenministerin Baerbock hat zum Welttag der humanitären Hilfe das Engagement von Helferinnen und Helfern gewürdigt. Mehr als 360 Millionen Menschen seien aktuell darauf angewiesen. Das seien mehr als viermal so viele Menschen wie alleine in Deutschland leben. Humanitäre Helferinnen und Helfer nähmen teils riesige Gefahren auf sich. Und wörtlich sagte Baerbock: "Ihnen danke ich von ganzem Herzen". Der 19. August wurde 2008 von der UN-Generalversammlung zum Welttag der humanitären Hilfe ausgerufen. Im laufenden Jahr stelle das Auswärtige Amt gut 2,7 Milliarden Euro an Hilfsgeldern zur Verfügung, betonte Baerbock. Deutschland sei seit vielen Jahren zweitgrößter Geber von humanitärer Hilfe.

