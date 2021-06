Baerbock dankt für ein "wahnsinniges Ergebnis" auf dem Parteitag

Nachrichtenarchiv - 12.06.2021 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Grünen-Politikerin Annalena Baerbock ist jetzt auch offiziell Kanzlerkandidatin ihrer Partei. Auf dem virtuellen Parteitag wurde sie von rund 98,5 Prozent der Delegierten gewählt. Gleichzeitig wurde damit auch das Spitzenduo Baerbock/Habeck für die Bundestagswahl bestätigt. Im Anschluss sprach Baerbock von einem, Zitat, "wahnsinnigen Ergebnis", obwohl sie in den Wochen zuvor Fehler gemacht habe, über die sich sich, so wörtlich, "tierisch" geärgert habe. So viel Rückenwind und Solidarität der Parteifreunde gebe ihr Kraft. Künftig wolle sie sich jetzt unter anderem für eine klimaneutrale Wirtschaft einsetzen. Es gehe darum, eine sozial-ökologische Marktwirtschaft zu realisieren. Der Industrie schlug sie dafür einen Pakt vor. Kosten für die Umstellung auf klimaneutrale Produkte und Dienstleistungen sollen übernommen werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.06.2021 17:00 Uhr