Baerbock dämpft Hoffnung auf Verhandlungen mit Putin

Deutscher Wetterdienst meldet Rekordtemperaturen für dieses Jahr

Erlangen: Die bislang höchste Temperatur des Jahres ist gestern laut Deutschem Wetterdienst in Möhrendorf-Kleinseebach im Landkreis Erlangen-Höchstadt gemessen worden - mit 38,8 Grad. In Bayern und Baden-Württemberg sowie in Ostdeutschland wurden überall Temperaturen von über 30 Grad verzeichnet. Selbst in Rostock-Warnemünde direkt am Ostseestrand waren es 33,1 Grad. Eine noch größere Hitzewelle trifft derzeit die Mittelmeerländer: In Italien erließ das Gesundheitsministerium in mehreren Städten eine Hitzewarnung der Alarmstufe Rot. In Griechenland soll heute erneut das antike Wahrzeichen Akropolis in Athen geschlossen bleiben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.07.2023 06:00 Uhr