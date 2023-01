Baerbock bringt weitere Panzerlieferungen ins Gespräch

Kurzmeldung ein/ausklappen Cate Blanchet und Steven Spielberg holen Golden Globe

Los Angeles: In den USA sind vergangene Nacht zum 80. Mal die renommierten Golden Globes für verschiedene Kategorien in Film und Fernsehen vergeben worden. Der 76-jährige Steven Spielberg holte mit seinem autobiografischen Film über seine Kindheit und Jugend den Golden Globe als bestes Filmdrama sowie den Regie-Globe. Als beste Hauptdarstellerin setzte sich in der Drama-Kategorie Cate Blanchet durch für ihre Rolle im Film "Tár". Zum besten Drama-Hauptdarsteller wurde Austin Butler für seine Elvis-Rolle in der Verfilmung von Baz Luhrmann gekürt. Drei Golden Globes gingen an die Tragikomödie "The Banshees of Inisherin" über eine geplatzte Männerfreundschaft im Irland der 1920er Jahre. Der deutsche Antikriegsfilm "Im Westen nichts Neues" von Regisseur Edward Berger ging leer aus. In Hollywood gelten die Globes als Vorbote für die Oscar-Verleihung.

