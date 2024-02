Baerbock bricht Ukraine-Besuch wegen Luftalarms ab

Kiew: Außenministerin Baerbock hat ihren Besuch in der Ukraine wegen eines Luftalarms vorzeitig abgebrochen. Während ihres Aufenthalts in der frontnahen Stadt Mykolajew wurde eine russische Aufklärungsdrohne gesichtet, die der Delegation der Ministerin zeitweise folgte und schließlich abdrehte. Das Auswärtige Amt entschied sich deshalb aus Sicherheitsgründen zur sofortigen Abreise. Auf solche Flüge russischer Aufklärungsdrohnen folgt in der Regel ein direkter russischer Luftangriff. Auch die Bevölkerung von Mykolajew wurde aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. Zuvor hatte die Bundesaußenministerin weitere 100 Millionen Euro an Hilfszahlungen an die Ukraine versprochen. Die Gesamthilfe steigt damit auf eine Milliarde Euro. Mit dem Geld soll durch Russland zerstörte Infrastruktur wieder aufgebaut werden. Dazu gehören zum Beispiel die Wasserversorgung und Krankenhäuser, aber auch Wohngebäude.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.02.2024 17:00 Uhr