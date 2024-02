Baerbock bricht Ukraine-Besuch in Mykolajiw wegen Luftalarms ab

Kiew: Bundesaußenministerin Baerbock hat ihren Aufenthalt in der Ukraine wegen eines Luftalarms vorzeitig abgebrochen. Während des Besuchs einer Wasseraufbereitungsanlage in der frontnahen Stadt Mykolajiw wurde eine russische Aufklärungsdrohne gesichtet, die der Delegation der Ministerin zeitweise folgte. Das berichtet die Nachrichten-Agentur AFP. Das Auswärtige Amt entschied sich demnach aus Sicherheitsgründen zur sofortigen Abreise in gepanzerten Fahrzeugen. Die ukrainischen Behörden forderten die Bewohner der Region auf, sich umgehend im nächstgelegenen Bunker in Sicherheit zu bringen. Zuvor sagte Baerbock dem Land weitere humanitäre Hilfe in Höhe von 100 Millionen Euro zu. Mit dem Geld würden die Menschen in der Ukraine dabei unterstützt, Wasserversorgung, Krankenhäuser und Wohnhäuser wieder aufzubauen, so die Grünen-Politikerin.

