Baerbock bricht Reise in den Indo-Pazifik nach Pannenserie ab

Abu Dhabi: Nach wiederholten technischen Pannen mit der Regierungsmaschine hat Außenministerin Baerbock nun ihre geplante Reise in den Indo-Pazifik-Raum ganz abgebrochen. Auf dem Kurznachrichtendienst X, vormals Twitter, schrieb sie, das sei mehr als ärgerlich. Aber es sei logistisch nicht möglich, ohne die defekte Regierungsmaschine die Reise fortzusetzen. In der Nacht hatte die Flugbereitschaft der Bundeswehr erneut versucht, von Abu Dhabi aus nach Australien zu starten. Doch auch dieser zweite Anlauf scheiterte wiederum an defekten Landeklappen. Die Maschine musste daher kurz nach dem Start abermals umdrehen und landen. Auch die kurzfristig erwogene Option, per Linienflug die Weiterreise anzutreten wurde dann vom Auswärtigen Amt verworfen. - Baerbock war ursprünglich zu Besuchen in Australien, Neuseeland und dem Inselstaat Fidschi erwartet worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.08.2023 09:00 Uhr