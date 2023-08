Baerbock bricht Australien-Reise nach weiterer Panne ab

Abu Dhabi: Außenministerin Baerbock bricht ihre Reise in die Indo-Pazifik-Region nach wiederholten Pannen mit der Regierungsmaschine nun doch komplett ab. Wie ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in der Früh mitteilte, ist es nicht mehr möglich, die geplanten Stationen mit den noch verfügbaren Optionen zu erreichen. Kurz zuvor hatte es geheißen, Baerbock wolle per Linienflug zunächst nach Sydney fliegen. In Australien wollte sie unter anderem Kulturgüter aus der Kolonialzeit an das indigene Volk der Kaurna zurückgeben. - In der Nacht hatte der Pilot der Regierungsmaschine mit der Außenministerin an Bord den Weiterflug von Abu Dhabi nach Australien zum zweiten Mal kurz nach dem Start abbrechen müssen. Grund waren erneut Probleme mit den Landeklappen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.08.2023 08:00 Uhr