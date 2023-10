Baerbock bezeichnet Terror der Hamas als Zäsur

Tel Aviv: Im Rahmen ihrer diplomatischen Bemühungen im jüngsten Nahost-Konflikt hat Bundesaußenministerin Baerbock Gespräche in Israel geführt. Vor der Presse erklärte sie, sie habe dabei nochmal die unverbrüchliche Solidarität Deutschlands zugesichert. Die Unmenschlichkeit der Hamas sei eine Zäsur. Baerbock betonte, der Terror müsse bekämpft werden, weil es sonst keine Sicherheit geben könne - weder in Israel noch in Gaza. Die humanitäre Lage im Gazastreifen bezeichnete Baerbock als katastrophal. Sie verwies darauf, dass die deutschen 50-Millionen-Euro-Hilfen für die dortige Bevölkerung sofort starten könne. Zur Situation der Geiseln sagte sie, man arbeite eng mit der israelischen Regierung zusammen. Den Iran warnte sie zu zündeln und - wie sie sagte - aufs Trittbrett des Terrors zu springen. Baerbock wird jetzt in den Libanon und anschließend nach Ägypten weiterreisen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.10.2023 12:15 Uhr