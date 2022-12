Baerbock betont in Neu Delhi Verbundenheit mit Indien

Nachrichtenarchiv - 05.12.2022 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Neu-Delhi: Außenministerin Baerbock hat am Vormittag ihren Staatsbesuch in Indien mit einem Appell an die gemeinsamen Werte begonnen. Es gebe ein enges Band zwischen den beiden Demokratien, man sei verbunden aufgrund des Respekts vor den Menschenrechten, der Freiheit und der Rechtsordnung, sagte sie in einer Rede. Darin sprach sie auch mehrere Themen an, die ihr nach eigenen Worten bei ihrer Visite wichtig sind. Dazu gehört der Kampf gegen den Klimawandel, aber auch das Verhalten gegenüber Russland angesichts des Ukraine-Kriegs. Derzeit hat Indien den Vorsitz der G20-Staaten inne. Damit, so Baerbock, habe Indien auch eine globale Verantwortung.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.12.2022 10:45 Uhr