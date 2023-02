Baerbock betont Bedeutung der Menschenrechte

Nachrichtenarchiv - 27.02.2023 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Genf: UN-Generalsekretär Guterres hat dazu aufgerufen, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte wieder stärker in den Blick zu nehmen. Zum Auftakt der Sitzung des UN-Menschenrechtsrates sagte er, die Erklärung von 1948 werde zunehmend missbraucht, misshandelt und ignoriert. Die Welt voller Krisen und Konflikte erlebe statt Fortschritten Rückschritte. Zur Stunde hält Bundesaußenministerin Baerbock eine Rede bei der Sitzung in Genf. Sie sagte, die russischen Kriegsverbrechen in der Ukraine müssten dringend untersucht werden, um die Täter zur Verantwortung zu ziehen. Vor ihrer Abreise hatte sie die Bedeutung der Menschenrechtsrates hervorgehoben, auch wenn ihm ein Sanktionsmechanismus fehle. Der Menschenrechtsrat stärke die Mauer zwischen Recht und Unrecht, so Baerbock.

