Baerbock besucht Ukraine und verspricht weitere Unterstützung

Kiew: Mit einem Sonderzug ist Bundesaußenministerin Baerbock in der Nacht erneut in die Ukraine gereist. Es ist ihr vierter Besuch in dem Land seit Beginn des Krieges. Gleich nach ihrer Ankunft ließ Baerbock schriftlich mitteilen, eine EU-Erweiterung sei die notwendige geopolitische Konsequenz aus Russlands Angriffskrieg. Man werde der Ukraine bei ihrem Weg in die EU entschlossen unter die Arme greifen. In der Justizreform und Mediengesetzgebung habe Kiew bereits Fortschritte gemacht, lobte die Ministerin. Sie pochte aber auf weitere Reformbemühungen etwa im Kampf gegen die Korruption. Mit Blick auf den kommenden Winter kündigte Baerbock an, das Energienetz mit der Ukraine noch engmaschiger zu knüpfen, damit Familien nicht um ihre Versorgung fürchten müssen. Im vergangenen Winter hatte Russland gezielt die Infrastruktur und Energieversorgung zerstört, was zu massiven Strom- und Heizungsausfällen geführt hatte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.09.2023 09:00 Uhr