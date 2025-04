Baerbock besucht erneut die Ukraine

Kiew: Die geschäftsführende Außenministerin Baerbock ist in der Früh in der ukrainischen Hauptstadt eingetroffen. Bei ihrer Ankunft sagte die Grünen-Politikerin, es sei wichtig, dass die Europäer ohne Wenn und Aber an der Seite der Ukraine stünden. Baerbock warnte davor, Russland und Kremlchef Putin in den Verhandlungen über einen Waffenstillstand in der Ukraine auf den Leim zu gehen. Es sei Putin, der auf Zeit spiele, keinen Frieden wolle und seinen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg fortsetze. Deutschland stellt der Ukraine nach Angaben der Außenministerin weitere 130 Millionen Euro an humanitärer Hilfe zur Verfügung. - Es ist Baerbocks elfter Besuch in der Ukraine und dürfte wohl auch der letzte ihrer Amtszeit sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.04.2025 09:00 Uhr