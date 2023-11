Baerbock bestätigt Freilassung von zwei deutschen Geiseln

Tel Aviv: Nach israelischen Angaben sind weitere elf Geiseln der islamistischen Hamas freigekommen. Laut Außenministerin Baerbock sind unter ihnen auch zwei deutsche Teenager. Baerbock schrieb am späten Abend auf der Kurznachrichtenplattform X, sie denke an alle, die weiter um ihre Angehörigen bangen müssten. Man tue alles, damit auch diese Familien ihre Liebsten wieder in die Arme schließen könnten. Im Austausch für die elf Geiseln hatte Israel 33 palästinensische Gefangene freigelassen. Das Rote Kreuz brachte die Palästinenser mit einem Bus nach Ramallah im Westjordanland. Heute werden wohl weitere Geiseln der Hamas aus dem Gaza-Streifen freikommen. Die Feuerpause, die eigentlich heute früh zu Ende gegangen wäre, wurde bis übermorgen verlängert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.11.2023 08:00 Uhr