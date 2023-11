Baerbock bestätigt Ausreise von mehr als 200 Deutschen aus Gaza

Tokio: Außenministerin Baerbock hat die Ausreise von mehr als 200 Deutschen und deren Familienangehörigen aus dem Gazastreifen bestätigt. In den Sozialen Medien bedankte sie sich am Rande des G7 Treffen in Japan für die Unterstützung Ägyptens. Man arbeite weiter, bis jeder Deutsche ausreisen könne. Derweil rückt die israelische Armee eigenen Angaben zufolge immer weiter im Gazastreifen vor. Die Einheiten seien im Herzen der Stadt und übten großen Druck auf die dort herrschende Hamas aus. Man verzeichne Erfolge, aber es sei noch ein weiter Weg. Die Hamas widersprach der israelischen Darstellung. Von dort heißt es, man habe zahlreiche israelische Soldaten getötet und viele Panzer zerstört. Die Angaben beider Seiten lassen sich nicht unabhängig bestätigen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.11.2023 08:00 Uhr