Baerbock beschuldigt Russland der Cyberattacke auf die SPD

Sydney: Die Bundesregierung macht Russland für einen Hackerangriff auf die SPD im vergangenen Jahr verantwortlich. Außenministerin Baerbock sagte bei einem Besuch in Adelaide in Australien, man könne diese Attacke heute eindeutig der Gruppe APT28 zuordnen, die vom russischen Militärgeheimdienst GRU gesteuert wird. Der Angriff sei völlig inakzeptabel und werde nicht ohne Konsequenzen bleiben, so Baerbock. Der Gruppe APT28 werden weltweit etliche Cyberangriffe vorgeworfen. Die SPD hatte den Hackerangriff auf die Parteispitze letzten Juni bekannt gegeben. Baerbock holt gerade eine mehrtägige Reise nach Australien und Ozeanien nach, die sie letzten August wegen technischer Probleme an ihrem Flugzeug abbrechen musste.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.05.2024 08:00 Uhr