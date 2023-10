Baerbock bemüht sich weiterhin um Freilassung deutscher Geiseln

Tel Aviv: Außenministerin Baerbock hat erneut betont, dass sich die Bundesregierung weiter um die Freilassung der in den Gazastreifen verschleppten deutschen Geiseln bemüht. Bei ihrem Besuch in Tel Aviv sagte die Ministerin, man arbeite hier eng mit der israelischen Regierung zusammen. Unter den rund 200 Geiseln sind auch mehrere Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft. Das Auswärtige Amt geht von acht Fällen aus. Baerbock reiste anschließend in den Libanon und sprach mit mehreren Regierungsvertretern. Es wird vermutet, dass sie die Führung des Landes davon überzeugen will, Einfluss auf die Schiitenorganisation Hisbollah zu nehmen. Die vor allem vom Iran finanzierte Gruppierung gilt als mächtiger als die Hamas, sie verfügt überdies über ein weitaus größeres Arsenal an militärischen Mitteln.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.10.2023 16:00 Uhr