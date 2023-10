Baerbock bemüht sich um Kontakt zu deutschen Hamas-Geiseln

Berlin: Der Bundesregierung ist es bisher noch nicht gelungen, Kontakt zu deutschen Geiseln im Gaza-Streifen herzustellen. Außenministerin Baerbock sagte gestern Abend im Ersten, man versuche, über alle Kanäle Möglichkeiten auszuloten, um sich für die Verschleppten einzusetzen. Der israelische Botschafter in Deutschland, Prosor, spricht mit Blick auf den Angriff der Hamas auf sein Land von einem barbarischen Akt, der eine vollständige Befreiung der Palästinenser von der Terrororganisation zwingend mache. Die Bundesrepublik solle auf Ägypten einwirken, den Grenzübergang zum Gaza-Streifen zu öffnen, um der Zivilbevölkerung die Flucht zu ermöglichen und eine Bodenoffensive der israelischen Armee zu erleichtern, so Prosor im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Er fordert auch ein härteres Durchgreifen gegen antisemitische Umtriebe in Deutschland. Es gehe nicht an, dass Unterstützer der Hamas den Davidstern an jüdischen Einrichtungen anbringen.

