Baerbock beklagt Umgang mit Kindern in Corona-Krise

Berlin: Grünen-Chefin Baerbock hat den Umgang mit Kindern in der Corona-Krise beklagt. Baerbock sagte in einem Interview mit der "Welt am Sonntag", fast jedes zehnte Kind habe während des Lockdowns Gewalt erlebt. Zahlreiche Studien zeigten, wie fatal es sei, wenn Kinderrechte monatelang keine Rolle spielten. Statt über Schulöffnungen zu reden, sei ewig über die Öffnung der Fußball-Bundesliga und von Möbelhäusern diskutiert worden. So hat es nach Baerbocks Worten etliche Spitzentreffen mit der Industrie gegeben, aber keinen Schul- und Kitagipfel der Regierung. Die Grünen-Chefin kritisierte auch die Höhe des Kinderbonus. Die 300 Euro seien kein Ersatz für eine gute und verlässliche Kinderbetreuung und holten Kinder nicht aus der Armut.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 07.06.2020 06:00 Uhr