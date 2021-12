Baerbock bekennt sich bei Antrittsbesuch in Brüssel zur NATO

Regisseurin Lina Wertmüller im Alter von 93 Jahren gestorben

Rom: Die italienische Regisseurin Lina Wertmüller ist tot. Sie starb im Alter von 93 Jahren in Rom. Wertmüller erlangte in den 70er Jahren mit ihren Filmen Kultstatus in Italien und international. Für ihren Skandalstreifen "Sieben Schönheiten" aus dem Jahr 1975 bekam sie als erste Frau eine Nominierung für den Oscar in der Kategorie Regie. In München führte Wertmüller Regie an der Staatsoper und inzenierte die Oper "Carmen". 2019 wurde ihr der Ehren-Oscar für ihr Lebenswerk verliehen und sie bekam einen Stern auf dem Walk of Fame.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.12.2021 19:00 Uhr