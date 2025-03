Baerbock begrüßt Vorschlag für Waffenruhe

Kiew: Außenministerin Baerbock hat die Aussicht auf eine 30-tägige Waffenruhe im Ukraine-Krieg begrüßt. Auf der Online-Plattform X schrieb sie, es liege nun an Russland, seinen Angriffskrieg zu beenden. Das Ergebnis der Gespräche zwischen der Ukraine und den USA in Saudi-Arabien könne ein wichtiger Wendepunkt auf dem Weg zu dauerhaftem Frieden werden, so Baerbock. Ähnlich hatte sich US-Außenminister Rubio geäußert. Er sagte, der Ball liege nun im Feld der Russen. Die Ukraine hatte sich bei den Gesprächen in Saudi-Arabien zu der von den USA vorgeschlagenen 30-tägigen Waffenruhe bereiterklärt. Die USA kündigten an, die Militärhilfen für die Ukraine mit sofortiger Wirkung wieder aufzunehmen. Sie sicherten der Ukraine auch zu, wieder in vollem Umfang Geheimdienstinformationen weiterzugeben. Aus Russland gab es bisher keine offizielle Stellungnahme zu dem Vorstoß.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.03.2025 06:00 Uhr