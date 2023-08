Kurzmeldung ein/ausklappen Baerbock begrüßt Ukraine-Konferenz in Dschidda

Berlin: Bundesaußenministerin Baerbock hat die Konferenz im saudischen Dschidda zum Krieg in der Ukraine begrüßt. Jeder Millimeter Fortschritt in Richtung eines gerechten und fairen Friedens bringe ein Stück Hoffnung für die Menschen in der Ukraine, sagte Baerbock der "Bild am Sonntag". Der ukrainische Präsident Selenskyj habe mit seiner Friedensformel dafür einen ganz entscheidenden Pfad aufgezeigt. Selenskyjs Plan sieht unter anderem einen vollständigen Abzug der russischen Truppen vor. An dem Treffen in Dschidda nehmen Vertreter von rund 40 Staaten teil.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.08.2023 03:00 Uhr