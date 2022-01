Baerbock beginnt ihren Antrittsbesuch in der Ukraine

Nachrichtenarchiv - 17.01.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Bundesaußenministerin Baerbock hat sich zu Beginn ihres Antrittsbesuchs in der Ukraine mit Vertretern der dortigen Beobachtermission der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa getroffen. Danach waren Beratungen mit ihrem Amtskollegen Kuleba vorgesehen, ein Gespräch mit Präsident Selenskyj ist für den Nachmittag geplant. Im Mittelpunkt dürfte der russische Truppenaufmarsch an der ukrainischen Grenze stehen. Noch am Nachmittag wird Baerbok nach Moskau weiterreisen. Hier trifft sie sich morgen mit Außenminister Lawrow. Vor ihrer Abreise nach Kiew hatte sich Baerbock für einen "ernsthaften Dialog" im Ukraine-Konflikt ausgesprochen. Gespräche sollten allen in Europa mehr Sicherheit bringen, auch Russland. Weiter sagte Baerbock, sie wolle ausloten, ob es die Bereitschaft gibt, auf diplomatischem Weg zu Lösungen zu kommen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.01.2022 12:00 Uhr